Piepjonge Noa Zwan in de rol van zwangere Demi:‘Het was echt alsof het mijn baby was’

Kabelradio is bijna verleden tijd: Ziggo sluit signaal af

6 juli Vodafone-Ziggo-abonnees in Rotterdam en omgeving die nog radio luisterden via de kabel, hebben sinds vandaag geen ontvangst meer. De provider heeft het analoge radiosignaal afgesloten. Aan het einde van het jaar kan er nergens in het land meer kabelradio worden geluisterd.