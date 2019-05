Pierre Bokma wint Johan Kaart Prijs 2019

video Verrassing! Duncan Laurence staat op Pinkpop

7:42 Duncan Laurence komt naar Pinkpop. De winnaar van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv is de verrassende vervanger van First Aid Kit, dat meldt De Limburger. Het Zweedse folkduo annuleerde onlangs het optreden tijdens de jubileumeditie in Landgraaf.