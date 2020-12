Piet Paulusma: ‘Er voor elkaar zijn in een wereld vol verwarring’

,,Veel mensen weten nog wel dat ik vroeger jarenlang dj ben geweest in dancings, op feesten en partijen. Ik houd van vele soorten muziek. Sinds 2018 laat ik bij Omrop Fryslân elke werkdag een nummer horen uit de periode 1970 tot de negentiger jaren, de zogeheten Pietplaat. Een tijdje terug heb ik Give a little love laten draaien van Albert Hammond en Albert West samen met The Junior Choir Of The British School. Een liedje uit 1986 dat uit de top tien van de Top 40 kwam. Dat klinkt niet alleen fijn, maar is wat tekst betreft ook toepasselijk op deze periode. Het lied gaat over een gekke wereld, vol verwarring en waarin niets meer logisch lijkt. Maar ze zingen ook over hoop hebben en liefde geven. De wereld een beetje beter maken. Er voor elkaar zijn.