Piet Paulusma had acute blokkade in dikke darm

Paay: Ik hoop dat anderen iets aan uitspraak seksfilm­pje hebben

19:58 Patricia Paay vindt de schadevergoeding die ze van GeenStijl krijgt 'vrij laag', maar ze is wel blij dat de rechter in de zaak over het plasseksfilmpje in haar voordeel heeft beslist. ,,Misschien dat andere mensen die zoiets meemaken er nog wat aan hebben. Verspreiden is strafbaar.''