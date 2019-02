Piet Paulusma krijgt passend afscheid van Matthijs en schiet vol

's Nederlands bekendste weerman Piet Paulusma (62) heeft vandaag van Matthijs van Nieuwkerk een hartverwarmend afscheidscadeau gekregen nu bekend is dat hij er (voorlopig) mee stopt. Paulusma mocht De Wereld Draait Door afsluiten met een weerbericht, dat buiten in de kou met Matthijs aan zijn zij werd opgenomen.

Paulusma herhaalde in de talkshow van Van Nieuwkerk opnieuw dat hij het jammer vindt dat hij op SBS 6 de 25 jaar ‘niet vol kon maken'. ,,Er is gewoon gezegd: het is afgelopen met Piet op deze zender’’, zei hij ietwat emotioneel.

Dat Matthijs een verrassing voor hem in petto had, deed de weerman duidelijk iets. ,,We gaan met zijn allen de studio uit, richting het Westerpark. Daar doet Piet zijn weerbericht. We staan er omheen’’, lichtte hij toe. Vervolgens liep het gezelschap inclusief het publiek de studio uit, met op de achtergrond Always take the weather with you, een vertolking van Michael Prins.

Paulusma vermande zich en sprak zijn weersvoorspelling vastberaden uit. ,,We gaan eerst naar vannacht. Geleidelijk aan regen, morgenochtend een zware ochtendspits. In de middag ook regen. De temperaturen liggen tussen de 7 en 9 graden, de wind komt uit het zuiden en is vrij krachtig. In de avond regen, donderdag een paar buien met een beetje zon. Als we vooruit kijken komt er vrijdag opnieuw een regendag aan, op zaterdag wordt het 11 graden. Wisselvallig weer, zoals ze dat zeggen!’’ De Fries sloot af door Van Nieuwkerk te vragen naar zijn lievelingsweer. ,,April, in Parijs.’’ Paulusma: ,,Oké, jij naar Parijs, wij hier gewoon ‘out moarn', tot morgen!’’