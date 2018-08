Piet Paulusma vanuit ziekenhuis: Het gaat weer redelijk goed met mij

Piet was de afgelopen dagen op vakantie, maar slaat normaal gesproken haast nooit een uitzending over. Gisteren werd hij vervangen door zijn dochter Martsje. ,,Helaas kan Piet niet presenteren, vandaar dat ik het overneem'', zei ze kort. Bij Omroep Friesland wordt de weerman vervangen door Jan Jonkman. Volgens ingewijden heeft hij geen ongeluk gehad maar gaat het om fysieke klachten. Hij zou last hebben van zijn spijsverteringsorganen. ,,Het was even schrikken, maar naar omstandigheden kan ik niet anders zeggen dat het redelijk goed met mij gaat", reageerde Piet bij Omrop Fryslân. ,,Op dit moment moet ik de uitslagen van het onderzoek afwachten. Ik wil iedereen bedanken voor de vele beterschapwensen. Dat doet mij goed."

Martsje, die nauw betrokken is bij de opnames van Piets Weer, viel slechts één keer eerder voor haar vader in. In november stond ze voor de camera toen Piet toe was aan een vrije dag. Piet Paulusma vierde in 2016 zijn twintigjarig jubileum bij SBS6. ,,Sinds 1996 heeft Piet ergens tussen de veertien- en vijftienduizend uitzendingen gemaakt en twee miljoen kilometer gereden. Elke dag is hij bezig met de uitzending. Vrije dagen zitten er niet echt in. Zo is hij tijdens zijn loopbaan maar één of twee keer op vakantie geweest in het buitenland'', concludeerde de zender toen.