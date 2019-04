Pieter Storms werkte aan ‘Breekijzer 2.0'

Pieter Storms maakte in de jaren 90 furore met zijn programma Breekijzer , waarmee hij zich op soms nogal agressieve wijze binnendrong bij instanties om onrecht te bestrijden. Sinds 2004 is zijn programma niet meer op televisie, maar nog altijd is er behoefte aan dergelijk televisie, aldus Storms. ,,Zeker, al zal ik het niet meer presenteren. Dat moet de nieuwe generatie doen.’’ De gewezen presentator handelt tegenwoordig in formats en ideeën. ,,Niet alleen voor media, ook commerciële, zakelijke ideeën. Daar probeer ik van te leven. Ik heb voor de Nederlandse televisie de meest geniale programma-ideeën, maar dat denken zoveel mensen. Ik ben niet heel erg goed in het pitchen van mijn eigen formats’’, aldus Storms.

Marc de Hond

Ongeveer zes jaar geleden probeerde hij een nieuwe versie van Breekijzer op televisie te krijgen, helemaal geënt op de zorg. Storms benaderde cabaretier en theatermaker Marc de Hond als presentator. ,,Hij was enthousiast, juist Marc was met zijn rolstoel gelegimiteerd om bij instanties aan te kloppen die medische fouten maakten. Maar het is niets geworden, jammer genoeg.’’



Storms heeft met zijn levenspartner Nina Brink (‘Zij is zakelijk nog altijd druk, druk, druk’) een huis in Cannes, waar hij deze maand opdook bij de MIP, de internationale televisiebeurs waar onder meer wordt gehandeld in tv-formats. ,,Een programma als Breekijzer zou nog steeds gemaakt kunnen worden, omdat er nog altijd onrecht is. Een verzekeringsmaatschappij die niet uitbetaalt, of iemand die niet de zorg kan krijgen die hij zou moeten hebben. Je moet alleen de formule aanpassen aan deze tijd.’’