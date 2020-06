Pieter van Vollenhoven: Vera Lynn van grote betekenis tijdens oorlog

Vera Lynn kreeg grote bekendheid doordat zij het moreel van de Britse troepen in de Tweede Wereldoorlog hielp hoog te houden met haar optredens. Een van haar bekendste nummers was We’ll Meet Again. Deze werd uitgebracht in 1939 en was erg populair in oorlogstijd. We’ll Meet Again was ook een zin die koningin Elizabeth II uitsprak in haar toespraak over de coronapandemie. Sindsdien is het lied ook in die context een belangrijk nummer geworden waar de Britten in deze moeilijke tijd steun uit putten.