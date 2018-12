Pikant primeurtje voor Tanja en Kimberley stoeit met gewichten

Slordig typefoutje maakt artikel over Julia Roberts opeens seksis­tisch

10:40 Gênant. De eindredactie van de Post-Journal in Jamestown, New York, kan waarschijnlijk wel door de grond zakken na het verschijnen van een artikel over Hollywoodactrice Julia Roberts (51). De kop boven het stuk luidt namelijk Julia Roberts Finds Life and Her Holes Get Better With Age. Op de plek van holes (gaten) had natuurlijk roles (rollen) moeten staan.