Pink dankt sterke huwelijk aan relatietherapeut

‘Ik krijg veel over me heen als ik vertel over de huwelijkstherapie die Carey en ik met Vanessa hebben. Ik ken haar al achttien jaar en heb in die tijd wel van haar geleerd dat communicatie het cement van een relatie is. Je hebt iemand nodig die ons beide hoort en het dan vertaalt. Zonder haar zou die vertaling niet worden gemaakt. Ik ben iemand die niet zomaar alles op tafel legt, intimiteit komt van mijn kant niet vanzelf’, bekent ze.



‘We zouden die intieme band niet hebben omdat we van nature niet geleerd hebben hoe je een relatie moet hebben, hoe je met mensen om moet gaan. Wat er nu in ons land gebeurt is daar een perfect voorbeeld van. We weten niet hoe we van elkaar moeten houden, we weten niet hoe we met elkaar moeten opschieten, we weten niet hoe we moeten communiceren’, aldus de openhartige zangeres.



P!nk, wier echte naam Alecia Beth Moore is, trouwde in 2006 met motorsporter Heart. Ze hebben een dochter Willow van negen en een zoon Jameson, die drie jaar oud is.