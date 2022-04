Pink Floyd steekt Oekraïners hart onder de riem met nieuw nummer

Het nummer is geënt op een protestsong uit de Eerste Wereldoorlog. Khlivnjoek zong het nummer in Kiev en daarvan staan beelden op sociale media. De song, waarvan de Engelse titel The Red Viburnum In The Meadow luidt, is uitgegroeid tot een protestsong tegen de invasie in Oekraïne. Hey Hey Rise up and rejoice luidt de laatste regel van het lied en dat vormde de inspiratiebron voor de track van Pink Floyd.