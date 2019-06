Pink overdondert met indrukwekkende show in Johan Cruijff Arena

Volledig scherm © ANP

Wie is de zangeres met grootste aantrekkingskracht ter wereld? De antwoorden variëren deze dagen meestal tussen Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga en - voor de gevorderde liefhebber - Madonna. Zelden valt de naam van Pink.



Hoe onterecht dat is bewees de zangeres (Alecia Moore, 39) zondagavond in de Johan Cruijff Arena. Haar Beautiful Trauma Tour bevat meer hits dan Swift heeft, is beter gezongen dan Madonna, vrolijker dan Beyoncé en acrobatischer dan Gaga. Een show waarin nagenoeg elke seconde iets gebeurde en die na een kleine twee uur nagenoeg iedereen met open mond achterliet.

Visuel spektakel

Natuurlijk, de lof verdient een kanttekening: ook Pink verdronk tijdens haar rocknummers in de wederom ondermaatse akoestiek in het stadion. Maar dat terzijde: dit was waarschijnlijk de indrukwekkendste popshow die er ooit plaatsvond.

Zelden vonden visueel spektakel, goedhumeurpop, vlotte dans en trapezewerk van -letterlijk- hoog niveau elkaar zo naadloos als bij Pink. Die is inmiddels een kleine 20 jaar op weg in haar loopbaan en duidelijk op de toppen van haar kunnen aangekomen.

Haar entree - slingerend op 10 meter boven het podium - op Get the Party Started bleek de opmaat voor een set waarin elk liedje zijn eigen enscenering kreeg. Handig daarbij: na zeven albums heeft de zangeres een hitcatalogus die zo uitpuilt dat aan het eind van de avond zelfs nog enkele Nederlandse top 10-hits ongebruikt bleken.

Scheurende schreeuwstem

Pink zong haar hits - wat een verademing: alles live - met een lekker scheurende schreeuwstem en met het enthousiasme alsof ze pakweg Just Like a Pill of Who Knew vers had geschreven. Oók als ze toevallig net ondersteboven aan een bovenmaatse kroonluchter hing.

Maar eerlijk is eerlijk: Pinks grootse kracht is de omlijsting. Een catwalk met een lopende band, een rappende mega-opblaaspop van Eminem tijdens Revenge en een virtuoos acrobatisch duet tijdens Hustle. Muzikaal het beste moment was een mash-up van haar eigen Funhouse en No Doubts Just a Girl. Minpuntje: in Pinks strak geregisseerde circus was voor spontaniteit wel heel weinig ruimte.

Tijdens de finale moest het publiek - veel vriendinnenclubjes, veel kortgeknipte kapsels - af en toe naar adem happen. Feestnummer So What zong Pink zwevend en salto’end door vrijwel elke uithoek van de Arena. Een ongekend spektakelstuk dat het einde betekende van een hartverwarmende avond. Eentje ook die als afsluiter van Pinkpop wél alle generaties had kunnen verbinden.

Pink treedt op 11 augustus op op het Haagse Malieveld.

