Pink vindt zakje met as op podium tijdens optreden: ‘Heb jij jouw moeder naar mij gegooid?’

Pink werd op het BST Hyde Park-festival verrast tijdens een vertolking van haar hit Just like a pill. In een video van het optreden is te zien hoe de 43-jarige ster aarzelend een zakje met - zo lijkt het volgens lokale media - gecremeerde menselijke resten oppakt dat op het podium is gegooid. Verwonderd kijkt Pink naar degene die het op het podium had geworpen. ,,Is dit je moeder?” vraagt ze. ,,Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden.”