Pinkpop-baas Jan Smeets (75) positief getest op coronavirus

,,In verband met een infectie is Pinkpop-directeur Jan Smeets onlangs voor een periode opgenomen geweest in het ziekenhuis van Sittard-Geleen. Daarbij is hij tevens, omdat hij vanwege zijn hartklachten en operaties in een risicogroep valt, getest op het coronavirus. De uitslag was positief’’, aldus zijn woordvoerder.



In overleg met de artsen werd besloten Smeets te laten revalideren. ,,Zijn situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden en hij krijgt alle hulp die nodig is. Indien er relevant nieuws is, laten wij dit weten en we hopen hierbij op begrip.”