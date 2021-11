Pinkpop boekt songfestivalwinnaar Måneskin

Björn van ABBA opent kerstsei­zoen bij Sky Radio

Hoewel het nog een maand duurt voordat het kerst is, is het kerstseizoen bij Sky Radio officieel begonnen. De radiozender is vanochtend traditiegetrouw omgedoopt tot The Christmas Station. ABBA-zanger Björn Ulvaeus gaf digitaal het startschot.

