‘Pinkpop was braafjes, op sommige momenten zelfs saai’

Zeker, het was gemoedelijk. Nostalgisch ook. En een enkele keer hartverwarmend. Maar de jubileumeditie van festival Pinkpop gaat toch vooral de boeken in als bewijs dat het succes van ’s lands oudste festival nooit vanzelfsprekend is. Even een tegenvallende programmering en zelfs op de historische 50ste uitvoering is het ineens leger op het terrein dan anders.



Het is het gevolg van de afslag die Pinkpop al ruim tien jaar geleden nam. Pinkpop is een festival van de miljoenenheadliners geworden. Zijn de juiste namen er niet, dan blijkt de rest van het affiche ineens een voorprogramma zonder hoofdact. Zo kreeg deze jubileumeditie niet de goudglans die past bij het bereiken van zo’n gezegende leeftijd als popfestival.



Festivalvader Jan Smeets had zich vooraf al opgewonden over de gedragscode der supersterren. Ze waren in de buurt: Pinkpopveteranen Eddie Vedder, Metallica en Rammstein. Die konden toch wel op verjaarsvisite komen? Nu geven ze deze maand allemaal een eigen concert in Nederland. Metallica staat vanavond in de Johan Cruijff Arena. Wat was er gebeurd als die band de eerste festivaldag had afgesloten in plaats van het al over de datum geraakte Mumford & Sons?



Misschien had de Pinkpop-editie dan de nu zo gemiste schop onder het achterwerk gekregen. Het was nu allemaal wel erg braafjes. Op sommige momenten zelfs saai. The Cure had als hoofdact van de zondag 2 uur en een kwartier speeltijd toebedeeld gekregen. Het was minstens een uur te veel. De machtige eigthiespop van de donkere treurwilg Robert Smith ging volledig over de hoofden van iedere bezoeker onder de 30 heen. Een slechte zet met het oog op de toekomst.



Een genot was het wel om naar organisator Smeets te kijken. In een shirt met opschrift ‘Pink Boss’ liet hij zich de lof voor het bereiken van de 50ste verjaardag welgevallen. Een standbeeld op het terrein, een bloemenode en dan bleek hij ook nog eens 50 jaar getrouwd. De complimenten zijn terecht, maar verhullen niet dat er veel werk te doen is om deze tegenvallende jubileumviering volgend jaar weg te poetsen.