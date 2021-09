Pip showt haar ‘killer’-benen en Richard compleet genegeerd op rode loper

Avondjurk van Máxima in Kunstmuse­um Den Haag

16:58 Het Kunstmuseum in Den Haag gaat vanaf 9 oktober een jurk tentoonstellen die het in bruikleen heeft gekregen van koningin Máxima. Het gaat om een avondjapon, gemaakt door ontwerper Jan Taminiau, die de koningin droeg tijdens een staatsbezoek aan India in 2019.