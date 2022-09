Pixar maakt vervolg op hitfilm Inside Out

Er is een sequel in de maak op de animatiefilm Inside Out uit 2015. Ook het vervolg op de hitfilm speelt zich grotendeels af in het hoofd van personage Riley, inmiddels een tiener. Dat kondigde stemactrice Amy Poehler gisteren aan op D23 Expo, de fanbeurs van Disney.

Animatiestudio Pixar maakte niet bekend of het nog naamloze vervolg op Inside Out in de bioscoop te zien zal zijn of op streamingservice Disney+. Wel liet het bedrijf weten dat de sequel in de zomer van 2024 in première gaat. Dat jaar komt ook animatiefilm Elio uit, over een jongetje dat per ongeluk de eerste mens is die contact maakt met buitenaards leven, op een andere planeet belandt en daar ambassadeur wordt van Aarde.

De bekendmaking was onderdeel van een panel waarin Disney en Pixar fans een voorproefje gaven op titels die de komende tijd uitkomen. Oscarwinnaar Barry Jenkins (Moonlight) kondigde er de naam aan van zijn The Lion King-prequel, Mufasa. De film gaat over de jonge jaren van Simba’s vader Mufasa en oom Taka, die in de latere films bij zijn bijnaam Scar genoemd wordt.

Actrice Halle Bailey liet op D23 Expo, een tweejaarlijks evenement in het Californische Anaheim, de eerste beelden van The Little Mermaid zien, waaronder een clip waarin zij als zeemeermin Ariel het liedje Part of Your World zingt. De rol is een droom die uitkomt voor de 22-jarige actrice, vertelde ze. ,,Als klein meisje deed ik in het zwembad alsof ik de kleine zeemeermin was en zong ik al alle liedjes van de film. Ik had toen nooit kunnen bedenken dat ik mezelf dat op een dag op het witte doek zou zien doen.”

