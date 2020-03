Plaaggeest-acteur Jaap Stobbe (83) overleden

De acteur werd vooral bekend door zijn rol als plaaggeest in de gelijknamige serie van Bassie & Adriaan. Het was de eerste reeks in de langlopende Bassie & Adriaan-serie, in totaal verschenen er negen delen. De Plaaggeest werd in 1978 uitgezonden, maar Bas en Aad van Toor worden naar eigen zeggen nog dagelijks op de afleveringen aangesproken.



Daarnaast speelde Stobbe enkele jaren het personage Lowietje in de RTL-serie Baantjer. Ook was hij in de jaren 80 te zien in de kinderserie De Poppenkraam.