Placido Domingo een plein in Italië? Arme Renze Klamer!

Zwoele zomer brengt het hart op hol van deze sterren

15:17 Beleven we the summer of love? Deze week is cupido in ieder geval flink aan de bak in sterrenland, met Mattie Valk - zo'n beetje stoned van verliefdheid - als hoogtepunt, maar sowieso wordt de liefde flink gevierd. Een overzichtje van de gelukkigen.