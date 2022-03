Plagiaatzaak tegen Ed Sheeran gaat verder: ‘Gecoördineerd plan om nummer bij hem te krijgen’

Er loopt op dit moment een proces tegen muzikant Ed Sheeran. Die wordt ervan beschuldigd dat hij voor het nummer Shape of you inspiratie ging halen bij Oh why van Sami Chokri. Vorige week kwam Sheeran al getuigen in de rechtbank en hield hij vol dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van het nummer Oh why.



Maar David May, een van de voormalige managers van Sami Chokri, acht die kans onwaarschijnlijk. Hij diende gisteren een getuigenis in waarin hij vertelt dat het managementbureau Artists and Company ‘erg veel moeite’ had gedaan om Oh why op de radar van Sheeran te krijgen. ,,Er was een gecoördineerd plan om Ed Sheeran te bereiken, in de hoop dat het zijn interesse in het werk van Sami zou wekken. We hebben geen enkele andere artiest op die manier opgezocht. We drukten hard door omdat we vonden dat het een sterk lied was en dat Sami een interessante discografie had, ook omdat zijn EP Solace bijna klaar was. We hadden het idee dat als Ed Sheeran het werk van Sami zou zien, hij zijn talent zou erkennen.”