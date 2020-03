Plastisch chirurg: Werkloze filmsterren gebruiken coronacrisis voor schoonheidsoperaties

Plastisch chirurgen in de Amerikaanse staat Californië worden al dagen platgebeld door filmsterren en andere beroemdheden die vanwege het coronavirus noodgedwongen thuiszitten en hun vrije tijd willen gebruiken om aan hun gezicht of lijf te laten sleutelen. Volgens Terry Dubrow, eigenaar van een schoonheidskliniek aan de westkust van de VS, staat zijn telefoon roodgloeiend. Hij wimpelt de meeste aanvragen af. ,,Na ingrijpende operaties kunnen complicaties optreden en in ziekenhuizen is geen capaciteit om dat op te lossen.”

De Amerikaanse entertainmentsite TMZ sprak uitgebreid via een videoverbinding met de arts die de afgelopen decennia al verscheidene beroemdheden aan een opgefrist uiterlijk hielp. Dubrow, zo stelt hij in het interview, kan het bijna niet geloven dat acteurs en actrices het door het coronavirus ontstane gat in hun agenda willen gebruiken voor een schoonheidsoperatie. ,,Ze zitten momenteel werkloos thuis en willen, als er weer werk aan de winkel is in bijvoorbeeld de filmindustrie, weer netjes voor de camera’s kunnen staan.”

Quote Wat botox en fillers is wat mij betreft best, maar in je lichaam laten snijden, raad ik af Terry Dubrow, plastisch chirurg Op dit moment zijn de meeste privéklinieken in Hollywood en Beverly Hills verplicht gesloten omdat zorgpersoneel geen enkel risico op besmetting mag lopen. In het Californische district Orange County, waar Dubrow’s behandelcentrum is gevestigd, mag dat echter nog wel. Hetzelfde geldt voor soortgelijke klinieken in die regio. ,,Alle ogen zijn dus op ons gericht, maar we gaan er echt niet aan beginnen”, bezweert de arts.



Dubrow spreekt van een merkwaardig fenomeen: beroemdheden die besluiten om in zelf-quarantaine te gaan, maar dus niet alleen om zichzelf tegen het nieuwe griepvirus te beschermen. ,,Ze maken van de gelegenheid gebruik om buiten de schijnwerpers om te gaan voor cosmetische verfraaiingen.” Hij begrijpt die wens, maar waarschuwt zijn klanten voor de mogelijke gevolgen. ,,Wat botox en fillers is wat mij betreft best, maar in je lichaam laten snijden, raad ik iedereen af. En dat doe ik dus pertinent niet.”

Werkloosheid

Quote Doe het nu niet en laat je ook niet behandelen als klinieken zijn gesloten Terry Dubrow, plastisch chirurg De arts wil onder geen beding namen noemen van beroemdheden die hem de afgelopen dagen hebben gepolst. ,,Ga er maar vanuit dat het om mensen gaat die bijna dagelijks de showbizzrubrieken domineren. Ze zien de coronacrisis en hun tijdelijke werkloosheid als een soort kerst- of zomervakantie. In die periodes loopt het namelijk ook storm bij mij en mijn collega’s.”



De mensen die hij aan de lijn had, boden grote sommen geld om een gewenste ingreep toch te kunnen laten doen. Desondanks verkoopt hij nog steeds nee. ,,Hooguit doe ik wat kleine ingrepen zoals het wegspuiten van rimpels of het aanbrengen van fillers. Daar blijft het bij. En er zijn bij mij alleen mensen welkom waarvan ik 100 procent zeker weet dat ze zich fit voelen, geen koorts hebben en geen contact in hun omgeving hebben gehad met coronapatiënten. En ik behandel alleen hier en niet bij mensen thuis.”

Complicaties

Hoeveel sterren de afgelopen tijd in zijn kliniek over de vloer kwamen voor kleine ingrepen? Dat laat hij in het midden. Wel benadrukt hij dat de beroemdheden moeten oppassen. ,,Doe het nu niet en laat je ook niet thuis behandelen als klinieken zijn gesloten. En laat je ook niet opereren op plekken in Amerika waar dat nog wel is toegestaan. Elke ingreep heeft risico’s en er kan een moment komen dat er geen ziekenhuisbedden meer beschikbaar zijn voor beroemdheden met complicaties.”

In drie dagen verviervoudigde het aantal coronapatiënten in de Verenigde Staten, tot ruim 6300. In economisch belangrijke staten als New York, Californië en Washington is het aantal besmettingen het hoogst, zo werd gisteren duidelijk. Het dodental liep dinsdag op naar ruim boven de 100. Dat aantal valt ook voor president Donald Trump niet meer te relativeren. Trump, die corona aanvankelijk weglachte, is nu 180 graden gedraaid. Waar hij eerst nog zei dat de paar coronapatiënten die de VS überhaupt zou krijgen allemaal beter zouden worden, was hij eerder deze week somberder: ‘It’s bad, it’s bad’, sprak de president, die eerder al de noodtoestand uitriep. De grens met Canada (598 besmettingen) is in onderling overleg gesloten.