Plekken voor processie The Passion al uitverkocht

De achtste editie van het tv-spektakel The Passion, over de laatste dagen van Jezus, vindt op 29 maart plaats in de Bijlmer. De EO en KRO-NCRV werken hiervoor samen met de Protestantse Kerk in Nederland en het Leger des Heils. Het thema van de achtste editie luidt 'ik zie jou'. Daarmee willen de organisatoren een verhaal vertellen over omzien naar elkaar.



In The Passion spelen bekende Nederlanders jaarlijks op Witte Donderdag de kruisiging en wederopstanding van Jezus na aan de hand van bewerkte Nederlandse hits.