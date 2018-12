Plien van Bennekom als ‘lieve, maar hinderlijke’ buurvrouw in Kees & Co

Buurvrouw Sonja keert in de nieuwe serie van Kees & Co niet terug, maar huismoeder Kees kan toch op een betrokken buur rekenen. Plien van Bennekom neemt de rol van buurvrouw Brenda voor haar rekening.

,,Ik ben goedbedoeld, maar hinderlijk aanwezig", omschreef Plien haar rol in RTL Boulevard. Brenda is volgens Plien bovendien ‘een creabea, die overbodige, goedbedoelde adviezen geeft’. Groot verschil met Kees' vorige buurvrouw Sonja, een rol van Esther Roord, is dat Brenda minder op mannenjacht is.

Dat buurvrouw Sonja niet terugkeert in het vervolg op de komedieserie werd in oktober duidelijk. Roord was überhaupt niet benaderd, liet ze weten aan De Telegraaf. Alleen hoofdrolspeelster Simone Kleinsma keert terug in de vervolgserie, die in het voorjaar op de buis is.