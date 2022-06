Podcast- en programmamaker Luuk Dresen (27) plotseling overleden

‘In de ochtend van zondag 26 juni 2022 is presentator en programmamaker Luuk Dresen op 27-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam’, schrijven de nabestaanden op Instagram. ‘Luuk was enorm getalenteerd en zat vol ideeën en plannen. Een echte creatieveling die aan het begin stond van een veelbelovende carrière in de Nederlandse media, met een onlangs afgeronde master in communicatiewetenschap.’



Zijn manager Cyriel Marijnissen laat aan zijn oude werkgever AT5 weten dat de jonge creatieveling door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. ,,Ik kan het gewoon niet geloven. Je wereld staat in één klap stil. Ik kan het amper bevatten", vertelt hij.



Ook diverse BN’ers staan stil bij het overlijden van Dresen. Zo schrijft Chantal Janzen, die hem afgelopen jaar nog met haar tijdschrift uitriep tot Mediatalent van het Jaar: ‘Oh lieve Luuk wat zullen we jou missen.’ Quinty Trustfull: ‘Wat een immens verdriet, het is niet te bevatten. Heel veel sterkte aan de familie, en al Luuk zijn dierbaren.’ En Tim Senders: ‘Zo onwerkelijk. Wat heb ik van je genoten. Ik zal je missen vriend.’