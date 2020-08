Podcast Ruud de Wild wordt 30 Minuten Rouw in KWF Collecteweek

Tijdens de 30 minuten durende podcast praat Ruud met zijn gast over het afscheid nemen van een dierbare, het rouwproces, de omgang met kanker en het belang van onderzoek naar deze ziekte. Femke van der Laan, Simon Keizer, Roelof Hemmen en Ruuds NPO Radio 2-collega Wouter van der Goes vertellen hun verhaal.



,,Alle gesprekken die ik voor 30 Minuten Rouw heb mogen voeren, hebben mij stuk voor stuk geraakt”, laat Ruud in een verklaring weten. ,,Het is erg bijzonder hoe dichtbij ik mocht komen, want het blijft toch een kwetsbaar en intiem onderwerp. Dat ik hiermee een steentje mag bijdragen aan de KWF Collecteweek vind ik een ongelofelijke eer.”



Simon Keizer is de eerste gast; hij vertelt over het overlijden van zijn vader Klaas. Simon was toen nog maar 15 jaar. De zanger vertelt over hoe hij hoorde dat zijn vader ziek was, hoe hij afscheid van zijn vader nam en dat de eerste single van Nick & Simon (Steeds Weer) eigenlijk over zijn overleden vader gaat.