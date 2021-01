Police Academy-actrice Marion Ramsey (73) overleden

Familie Verhulst geeft zich bloot in realityse­rie: ‘Mezelf zien in mijn ondergoed, da's toch een beetje gênant’

7 januari Vanaf vandaag zwaait de Vlaamse familie Verhulst de deuren van haar droomvilla in Oostduinkerke wagenwijd open. De Verhulstjes belooft een waarheidsgetrouwe kijk op het wel en wee van Studio 100-baas Gert Verhulst en zijn gezin. Zowel bij vreugde als verdriet. ,,We tonen ons leven zoals het is. Niets wordt in scène gezet.”