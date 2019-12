Politie bevestigt: Flinke hoeveelheid drugs in privéjet rapper Juice Wrld

Juice Wrld had een behoorlijke voorraad drugs aan boord van zijn privéjet toen hij zondag landde in Chicago en kort daarna overleed.

,,Een onderzoek van de bagage leverde 41 zakjes op waarvan wij verwachten dat het marihuana is en zes flesjes waar naar wij denken vloeibare codeïne in zit. Ook troffen we drie vuurwapens aan", laat de politie vandaag weten in een verklaring aan Amerikaanse media.

De agenten zouden al voor de landing door de piloot zijn ingeschakeld omdat hij vermoedde dat er drugs en wapens aan boord waren. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel zondag alle bagage te hebben onderzocht.

Een ingewijde vertelde aan TMZ dat de 21-jarige rapper bij aankomst in Chicago schrok van de politie en pillen slikte om ze te verbergen. Kort daarna werd Juice Wrld onwel waardoor het gerucht over een overdosis al snel rondging.

Doodsoorzaak

Of een overdosis hem fataal is geweest, is nog niet duidelijk. Uit het eerste autopsierapport is geen duidelijke doodsoorzaak gebleken. Wel zou hij eerder hebben gekampt met een verslaving aan codeïne.