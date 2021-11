Politie doet inval bij van seksueel misbruik verdachte Marilyn Manson

Vermeende slachtof­fers Marilyn Manson: zijn apparte­ment zat onder het bloed

Vermeende slachtoffers van Marilyn Manson hebben opnieuw gesproken over het misbruik waarmee ze te maken zouden hebben gehad. Aan Rolling Stone vertellen meerdere vrouwen onder meer dat de Amerikaanse shockrocker hen opsloot in een kleine glazen cel in zijn oude appartement als ze zich in zijn ogen misdroegen. Manson zou dat de Bad Girls Room hebben genoemd.

