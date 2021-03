Politie haalt campagne met Bilal Wahib offline

De politieacademie heeft een wervingscampagne om nieuwe agenten aan te trekken offline gehaald omdat acteur Bilal Wahib (22) daarin te zien is. In de videoserie genaamd ‘Training Day: ontdek de wereld van agenten’ voeren BN’ers opdrachten uit in politieuniform. Zo ervaren zij en de kijkers wat politiewerk inhoudt.

Gisteren heeft de academie de webpagina van ‘Training Day’, die op de officiële site van de politie stond, offline gehaald. De afleveringen van de zesdelige videoserie staan nog wel op het YouTube-kanaal van de ‘Gierige Gasten’. In de afleveringen ervaart Wahib met andere bekenden het politiewerk. Aangekleed met echte politie-uitrusting moeten ze handelen bij fictieve 112-situaties, zoals het oprollen van een drugslab en daar een aanhouding verrichten.

Wahib staat in de serie niet alleen maar in de schoenen van een agent, maar ook van een verdachte. In een aflevering wordt hij met een beschermend pak aangevallen door een politiehond. ,,Als die hond je zo pakt, zonder pak aan, dan ben je de lul toch?”, vraagt Wahib in de serie aan een politiedocent.

‘Onnaceptabel’

Woordvoerster van de politie, Suzanne van de Graaf, zegt in een reactie tegen deze site dat wat Bilal Wahib dinsdag heeft gedaan onacceptabel is en dat de campagne offline is gehaald. ,,Wij willen niet geassocieerd worden met iemand die zoiets doet. Onze boegbeelden moeten van onbesproken gedrag zijn.” Na de beruchte Instagram-livesessie besloot de politie alle verwijzingen met de in opspraak geraakte acteur te verwijderen.

,,De instagrambeelden zijn door iedereen gezien", verklaart Van de Graaf. ,,We zijn er scherp op dat we in de campagnes geen gebruik maken van in opspraak geraakte personen. Juist omdat het hier om de politie gaat.”

Het YouTube-kanaal ‘Gierige ‘Gasten’ is eigendom van Talpa Netwerk. Van de Graaf: ,,Zij moeten nog een beslissing nemen of ze ook de beelden met Wahib offline halen. Maar daar hebben wij wel op aangedrongen.”

Talpa laat weten nog met een reactie te komen.

Platenlabel

De politie is lang niet de enige die de banden verbreekt met Wahib. Gisteren maakte platenlabel Top Notch bekend de samenwerking met hem, aangezien hij ook rapt en zingt, stop te zetten. NPO Zapp en BNNVARA besloten om alle afleveringen van Teenage Boss, dat Wahib presenteert, offline te halen.

In de podcast Bingewatchers wordt de kwestie uitvoerig besproken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Post by kombijdepolitie Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.