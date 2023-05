Politie heeft vijf verdachten in beeld voor bedreigen van schrijver Pim Lammers

met Video Bedreigde schrijver Pim Lammers draagt eenmalig gedicht voor op Boekenbal

Schrijver Pim Lammers (29) heeft vrijdagavond op het Boekenbal in Amsterdam eenmalig zijn Kinderboekenweekgedicht voorgedragen. Het was zijn eerste publieke optreden nadat hij zich vorige maand wegens doodsbedreigingen terugtrok. Om veiligheidsredenen geeft hij voorlopig geen lezingen. Dat zegt hij in een exclusief interview met deze site.