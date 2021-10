Politie: Moeder van Een Huis Vol-gezin niet vermist, verkeert in goede gezondheid

updateDe politie heeft onderzoek gesloten naar een mogelijke vermissing van Nadine Quaedackers, bekend van tv-programma Een huis vol . Volgens de politie wordt de vrouw niet vermist, is ze niet ontvoerd en verkeert ze in goede gezondheid.

De Heerlense moeder van twaalf kinderen bezocht afgelopen vrijdag volgens haar zoon Romano (16) een familielid, waarna ze niet meer thuis is gekomen. Dit deelde haar zoon eerder vandaag in een bericht op zijn persoonlijke Facebook-profiel. Kort daarna verscheen een emotionele video van zijn moeder op de Facebook-pagina van de familie zelf.

Romano beweerde dat een ex van zijn moeder uit is op het kindergeld dat ze drie dagen geleden heeft ontvangen. Het gaat hierbij niet om de vader van de kinderen, Michel Quaedackers overleed twee jaar geleden.

Emotionele video

In de video beschuldigde Nadine haar Romano ervan ‘lulverhalen’ te vertellen. In reacties onder de video wordt meermaals het vermoeden geuit dat de videoboodschap onder dwang is opgenomen. ,,Romano verwijdert constant mijn berichten die ik typ”, vertelt ze in de camera. ,,Ik ben niet ontvoerd, ik ben niet vermist. Ik heb geen idee, maar Romano heeft dit erop gezet.”

Quaedackers beweerde veilig te zijn. ,,Maar ik mis gewoon mijn kinderen en Romano heeft alles veroorzaakt”, gaat ze verder, waarna ze een brok in haar keel krijgt. ,,Romano heeft alle problemen verzorgd, waardoor ik niet meer thuis kan komen. Ik word hier met de dood bedreigd en ik durf gewoon niet naar huis, door Romano. Ik wil mijn kinderen terug.”

Dreigementen

Volgens Romano worden er berichten gestuurd via het Facebook-account van zijn moeder. ‘Maar ik weet honderd procent zeker dat dit niet van mama is, maar van haar ex-vriend’, schrijft hij. ‘Helaas ben ik overal geblokkeerd door haar. Wij willen haar alleen maar netjes terug en thuis hebben.’

Maar volgens de politie wordt de vrouw niet vermist, is ze niet ontvoerd en verkeert ze in goede gezondheid. Het politieonderzoek is daarmee gesloten, laat een woordvoerder weten. Wat er precies gaande is, blijft voorlopig onduidelijk. Daarvoor lopen de verklaringen van de direct betrokkenen te veel uiteen.

Vorig jaar deed het gezin van Quaedackers mee aan het programma Een huis vol, waarin een inkijkje gegeven wordt in het dagelijks leven van grote gezinnen. Het gezin was in 2014 ook al te zien in het programma, dat dit jaar is genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring. Alleen de oudste telg van het gezin, de 24-jarige Damian Quaedackers, woont niet meer bij zijn moeder thuis.

