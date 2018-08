Politie rukt met man en macht uit naar Hollywoodvilla Rihanna

Rapper Snoop Dogg in musical over zijn leven

7:52 De Amerikaanse rapper Snoop Dogg geeft een nieuwe draai aan zijn carrière: hij wordt tijdelijk een musicalster. Calvin Cordozar Broadus Junior - de echte naam van de 46-jarige artiest - staat in oktober in een op hem geïnspireerd theaterstuk. In de musical, getiteld The Redemption Of A Dogg, is zijn muziek te horen.