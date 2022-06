Politieagenten bestraft voor lekken overlijden Bob Saget

Twee agenten van het politiekorps in Orange County in Florida zijn bestraft voor hun gedrag rond het overlijden van acteur Bob Saget. De twee deelden informatie over de dood van de Full House -acteur, waardoor dat nieuws bekend werd voordat zijn vrouw officieel op de hoogte kon worden gesteld.

Volgens de New York Post vertelde Emiliano Silva aan zijn broer dat Saget was overleden. De broer deelde die informatie vervolgens op Twitter. Steven Reed was zelf niet aan het werk op 9 januari, maar hoorde van zijn collega’s over de dood van de 65-jarige Full House-ster en vertelde dat aan meerdere vrienden.

De Orange County Sheriff’s Office werd al snel platgebeld door media, terwijl Sagets vrouw Kelly Rizzo nog wachtte op informatie over haar echtgenoot, die ze niet kon bereiken. De autoriteiten concludeerden uit onderzoek dat Saget zeer waarschijnlijk is gevallen in zijn hotelkamer en daarbij zijn hoofd ernstig heeft gestoten.

De acteur had niet direct door wat de gevolgen van zijn val waren en ging vermoedelijk een dutje doen om bij te komen van de show die hij net gegeven had. Saget werd nooit meer wakker en is volgens de autoriteiten uiteindelijk overleden aan een hersenbloeding, die veroorzaakt werd door zijn val.

Wat voor straf de agenten hebben gekregen, is niet bekend gemaakt.

