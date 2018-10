Popgroep Ch!pz gaat na 8 jaar toch weer optreden

Nadat het management de stekker uit de groep had getrokken, vervolgden Cilla, Rachel, Peter en Kevin met opgeheven hoofd en afzonderlijk van elkaar hun carrière. Toch zagen ze, zo blijkt nu, het stoppen niet als definitief einde. ,,We vonden het wel fijn om ieder onze eigen weg te gaan maar hadden niet het gevoel dat we alles eruit hadden gehaald en hebben nooit een afscheidstour gedaan”, liet Rost vandaag weten aan RTL Boulevard.



Eerder dit jaar besloten de vier de koppen weer bij elkaar te steken en te gaan praten met ‘verschillende partijen’over een eventuele doorstart. En die komt er dus. Het kwartet wil in eerste instantie vooral oude hits brengen. Over nieuwe muziek wordt nog gesproken en de eerste optredens staan, aldus Rost, alweer in de agenda genoteerd.