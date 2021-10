Popster Dua Lipa vermaakt zich in Nederland: ‘Voelt als thuis’

Maar de zangeres, die op dit moment samen met Elton John in de hitlijsten staat, vindt het naast het afleggen van babybezoek ook gewoon heerlijk om in Nederland te zijn. Zo is te zien in haar Stories en een reeks foto's die ze deelt op Instagram. Lipa vermaakt zich met een wandeling langs de grachten, doet een rondvaart en heeft het gezellig op het Museumplein. ‘Weer een plek die ik thuis noem’, schrijft ze erbij.



Daarnaast is er ook nog een stille hint verborgen voor fans die haar willen verrassen met een origineel cadeau. De popster is namelijk op een van de foto's te zien in een stroopwafelwinkel.