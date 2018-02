Posjes onthullen reisbestemming en Romee maakt citroenwater sexy

ShowbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat - wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van BN'ers en celebrity's. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

De zondag is voor Barry Paf (38) niet al te best begonnen. De goedlachse dj heeft last van griep en houdt zich daarom aan een strikt theedieet. ,,Gemberneutraal'', grapt hij naar zijn volgers.

Goeiemorgen zonder zorgen 🙈 waar is die knappe dokter die me komt verzorgen? 😇 #beetjegrieperig #hetheersthè #tijdvoorthee #gemberthee #gemberneutraal

Presentatrice Tess Milne (30) heeft zich wel naar buiten begeven, maar dat was een koude douche. Door de koele wind was de gevoelstemperatuur om te rillen. ,,Waar zijn mijn handschoenen?''

Groetjes van de Noordenwind. ☃️ #straightoutAlaska #ijsmeestersblij #waarzijnmijnhandschoenen

Actrice Gaby Blaaser (31) lijkt daarmee vergeleken wel in een ander land te wonen. Zonder muts, handschoenen of oorwarmers maar mét een blote buik dartelde ze vanochtend over straat. ,,Sunday funday!''

Sunday Funday ✌🏼

In Los Angeles was het vandaag ook weer voor korte shirtjes, weet Romee Strijd (22). Het wereldberoemde Nederlandse topmodel bewijst op Instagram dat citroenwater wel degelijk sexy kan zijn.

I know it would have been cooler with a coke in front of me, but this is who I am.

Het is pas over tien dagen Valentijn, maar in huize Van Dam laten Nicolette en haar gezin elke dag zien dat ze van elkaar houden. Vanochtend gaven zusjes Lola-Lily (6) en Kiki-Kate (3) elkaar een dikke kus. ,,Sister love!'', schrijft de presentatrice.

Sunday morning kisses... 💋❤️ #lola #kiki #sisterlove

Over liefde gesproken: mediapersoonlijkheid Christina Curry (27) heeft iets te vieren. Gisteren was ze precies een jaar samen met haar vriendin, muziekproducer Shenta Ignacio. Ze vieren het met een warme zoen.

love of my life 👩‍❤️‍💋‍👩

Hoe ziet je gezicht eruit als je trek hebt in worteltjestaart? Nou, zo. Bij de zwangere Saar Koningberger (30) althans.

My I really want carrotcake face..

De Posjes, bekend uit de RTL-hit Helemaal Het Einde, plaatsten gisteren een mysterieus kiekje van zichzelf op een vliegveld. Gingen ze weer een buitenlands avontuur aan of kwamen ze vanuit woonplaats Chili toch weer terug naar Nederland? Nee, ze gingen gewoon op vakantie.

Jeej wat veel reacties! Geen, wat wij lazen, HorecaEvenTT Huishoudbeurs of Kaapverdie voor ons. Wij gaan na een druk en avontuurlijk jaar op vakantie, wij zijn net aangekomen in Ciudad Autónoma de Buenos Aires. #helemaalheteinde #familieposcollection

Voormalig Flodder-actrice Tatjana Šimić (54) stond vandaag even stil bij haar bekendheid. Die heeft ze naar eigen zeggen te danken aan de eigenschappen die op dit throwbackkiekje onmisbaar zijn. ,,Ik vraag me nog steeds af hoe het kan.''

TBT .., being famous for this. I still wonder how it is possible. I am blessed👯

Ook Romy (26), de vrouw van presentator Arie Boomsma (44), deelde een throwbackfoto. Samen met dochtertje Bobby Jo (2) poseerde ze enkele weken geleden voor een zwangerschapsshoot. Mozes, die toen nog in haar buik zat, kwam op kerstavond ter wereld.