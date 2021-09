Postcode Loterij Deal Or No Deal maakt comeback op RTL 5

Na twaalf jaar afwezigheid keert Postcode Loterij Deal Or No Deal terug op de buis. Het programma is vanaf maandag 4 oktober dagelijks om 22.00 uur te zien bij RTL 5 en wordt gepresenteerd door Buddy Vedder. Dat maakt de zender vandaag bekend.

Twaalf jaar na het uitzenden van de laatste aflevering, in mei 2009, heeft RTL besloten Postcode Loterij Deal Or No Deal weer nieuw leven in te blazen. De reeks wordt op 3 oktober afgetrapt met een eenmalige VIP-aflevering. Wie daar precies in te zien zijn, is vooralsnog niet bekend.

In de show doen 24 deelnemers van de Nationale Postcode Loterij mee aan het programma. Zij maken kans om geselecteerd te worden en plaats te mogen nemen naast Buddy. Iedere kandidaat heeft een eigen unieke box, met daarin een voor hun onbekend geldbedrag. Het is aan de speler om zoveel mogelijk boxen met lage bedragen weg te spelen. Nadat bekend is welk bedragen er zijn weggespeeld, biedt de bank een bedrag voor de box van de speler. De speler kan het bod van de bank accepteren en er met de ‘deal’ vandoor gaan, of ervoor kiezen door te spelen: ‘no deal.’

Postcode Loterij Deal Or No Deal werd tussen 2006 en 2009 gepresenteerd door Beau van Erven Dorens. Hij noemde het destijds ‘het kleine broertje van Miljoenenjacht’. Op 15 mei 2009 kwam er echter een eind aan het programma en werd de laatste aflevering uitgezonden.

Postcode Loterij Deal or no Deal is vanaf 4 oktober om 22.00 uur te zien bij RTL 5.

