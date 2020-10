Postuum album Ennio Morricone met onuitgebrachte muziek aangekondigd

De Italiaanse componist overleed in juli op 91-jarige leeftijd na een val. Het bekendst is hij van z’n samenwerking met regisseur Sergio Leone. Morricone verzorgde de soundtrack van de films For a fistful of dollars, For a few dollars more, The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in the West, Down the Head, en Once Upon a Time in America.