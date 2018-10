Postuum album Johnny Hallyday binnen een minuut platina

update Door Gordon afgewezen Rogier: Gerard en ik zijn perfecte match

13:20 De Leidse horecaondernemer Rogier van der Linden, die in december vorig jaar door Gordon werd afgewezen als potentiële echtgenoot, had het naar eigen zeggen op Gran Canaria ‘wel heel erg gezellig’ met Gerard Joling. ,,We hebben elkaar diep in de ogen gekeken en een paar keer in hetzelfde hotel geslapen.”