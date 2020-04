Potentiële filmhits als Minions en Fast and Furious 9 uitgesteld naar 2021

De eerste film die werd uitgesteld is meteen de belangrijkste release van 2020: No Time to Die, het laatste James Bond-optreden van Daniel Craig. Het 007-avontuur had vorige week wereldwijd in première moeten gaan, maar Universal heeft de rolprent nu voor november gepland.

De familiefilm Peter Rabbit 2: The Runaway, op basis van de boeken van Beatrix Potter, die in augustus zou draaien is verschoven naar volgend jaar. Ook de nieuwe Ghostbusters-film, Fast and Furious 9 en Morbius (een Spider-Man-variatie) zijn verschoven naar 2021. De animatiefilm Minions: Hoe Gru Superschurk werd, het vervolg op een van de best bezochte familiefilms van de laatste jaren, staat nu genoteerd voor juni 2021.

Volledig scherm Wonder Woman wordt ook uitgesteld. © Warner Bros

Voor Warner Bros. is de crisis aanleiding om het vervolg op de stripverfilming Wonder Woman, dat zich in 1984 afspeelt, van juni naar augustus van dit jaar te verplaatsen. De musical In The Heights en de horrorfilm Malignant zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.



Disney, dat ook films van filmmaatschappij Fox distribueert, heeft zijn releaseagenda drastisch aangepast. De geheide filmhits Mulan (voorlopig 24 juli), Black Widow, New Mutants, Antlers en Woman in the Window zijn ook van datum verschoven.



Sommige films keren na de opening van de bioscopen weer terug in de zalen. Distributeur September Film wil de hit De Beentjes van Sint Hildegard, met Herman Finkers en Johanna ter Steege, meteen weer in de bioscoop plaatsen. De film heeft al meer dan 400.000 bezoekers getrokken.