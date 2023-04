PowNed brengt docuserie Ruud de Wild en Olcay Gulsen

De twee vormen sinds 20919 een liefdeskoppel, kenden een kleine dip in hun relatie, maar vonden elkaar weer en groeiden nog meer naar elkaar toe toen bij De Wild in 2021 de diagnose darmkanker werd gesteld. Zijn herstel komt uitgebreid aan bod in de docureeks, net als de inzet van Olcay Gulsen voor goede doelen, de verbouwing aan hun herenhuis in Amsterdam en hun reis naar Turkije. Daar vlogen ze naar toe om met een medisch team de slachtoffers van de aardbeving te ondersteunen. De kijker is ook getuige van een groot tuinfeest waarbij hun beide families elkaar voor het eerst gaan ontmoeten.

Het is niet het eerste project dat ze samen doen. In maart 2021 bedachten zij het gezamenlijke radioprogramma én social media item Wild in het Weekend: Ruud vs. Olcay. Daarbij werden ze bijgestaan door bekende duo’s als zanger Guus Meeuwis.

Ruud de Wild is sinds de jaren negentig bekend radio-dj en tv-presentator. Olcay Gulsen schoof aan bij RTL Boulevard, was finalist in Wie is de Mol? en maakte programma’s als Gestalkt, Fatale Liefde, Beter laat dan nooit en de docuserie Olcay & huiselijk geweld, waarbij ze haar persoonlijk verhaal vertelde. ,,Als ons de afgelopen periode iets heeft geleerd, dan is het wel dat het leven naast alle hoogtepunten soms ook heel kwetsbaar kan zijn. Het heeft ons alleen maar sterker gemaakt en nog meer doen beseffen dat je volop van het leven moet genieten. We hopen dat de serie mensen inspireert om hetzelfde te doen”, aldus Olcay Gulsen. De docureeks Ruud & Olcay, die wordt geproduceerd door Vincent TV (Chateau Meiland, Mr.Frank Visser doet uitspraak), is vanaf woensdag 26 april wekelijks om 21:25 uur op NPO 1