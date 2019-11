PowNed in de aanval tegen NPO: omroep wil blijven uitzenden op YouTube

PowNed gaat juridische stappen ondernemen tegen de NPO. De omroep is boos over de maatregel dat de programma’s, zoals #Onrecht , niet meer op hun eigen YouTube-kanaal uitgezonden mogen worden. Sinds 1 oktober mogen alle omroepen op hun eigen kanalen niet meer dan twee minuten materiaal uitzenden van programma's die op televisie zijn geweest.

De volledige programma’s zijn exclusief ondergebracht op het YouTube-kanaal van NPO 3. ,,En daar zijn wij het volstrekt over oneens”, stelt Dominque Weesie, voorzitter van PowNed. ,,Naar #Onrecht keken online ruim één miljoen mensen. Het YouTube-kanaal van NPO 3 Extra is sinds onze video’s verdriedubbeld. Je kunt niet eens zien dat wij de afzender zijn. Zelfs een logo ontbreekt. Te bizar voor woorden. Materiaal dat met belastinggeld is geproduceerd, wordt nu verstopt voor jongeren. We hebben voorgesteld om én én te doen, dus op beide kanalen, maar daar wil de NPO niet aan. De NPO heeft gedreigd onze uitzendlicentie in te trekken, maar de politiek zei meteen: daar gáát de NPO niet over.

Weesie had uitvoerig contact met politici. De voorzitter schreef de kamerleden aan en had contact met partijen VVD, CDA, GroenLinks en Forum voor Democratie. ,,We krijgen veel steun vanuit de politiek. Deze maatregel is een andere invulling dan minister Slob (media) heeft bedoeld. In de mediawet moeten omroepen hun eigen identiteit behouden en zich zo ook kunnen profileren. Dat gaat op deze manier niet.”

Achterban

PowNed nam een advocaat in de arm voor acties tegen de NPO. Welke maatregelen dat worden, kan advocaat mr. J. Van den Brink nog niet zeggen. De omroep kan bij de geschillencommissie van de NPO protest aantekenen en vervolgens naar de bestuursrechter stappen.

,,Dat zijn we aan het onderzoeken”, zegt de advocaat. ,,Nu omroepen niet meer zelf mogen uitzenden, worden ze in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd. Ze hebben bestaansrecht door de doelgroep die wordt gediend. Om een bepaalde hoek van de samenleving te vertegenwoordigen. Dat gaat niet als de NPO alles naar zich toetrekt. Zo gaan alle karakters van de omroepen verdwijnen. Dat gaat tegen de wet in, die voorschrijft dat er pluriformiteit moet zijn. Dit zal effect hebben op alle omroepen, maar treft PowNed het hardst vanwege dat online bereikt. Voor deze omroep kan deze maatregel dodelijk zijn omdat het zo het contact met de achterban verliest. Dit kan het einde van PowNed betekenen. Ze kunnen niet meer bepalen wanneer iets geplaatst wordt en hoe. De NPO heeft de taak om te coördineren en niet te elimineren.”

Weesie: ,,Online zijn wij al jaren de grootste, dus worden wij het hardst geraakt. Ik snap dat de NPO online ook een groter speler wil worden, maar ga niet de alleenheerser uithangen. Online is waar we vandaan komen, waardoor we zijn toegelaten tot het bestel en waarop we worden afgerekend. Dus ondernemen wij nu actie.”