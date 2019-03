Powned komt met docu over Tom Dumoulin

PowNed komt daags voor de start van de Tour de France met een documentaire over Tom Dumoulin. In De machinekamer van Tom Dumoulin , uitgezonden op NPO2, volgt Dominique Weesie de wielrenner op de voet in de aanloop naar de grote ronde in Frankrijk.

,,We proberen een beeld te scheppen wat er allemaal bij komt kijken om drie weken een topprestatie te leveren. Of in het geval van Tom zelfs twee keer drie weken, want hij rijdt ook de Giro. Welk team zit daar omheen, wat is de filosofie en welke innovaties worden er toegepast”, aldus Weesie die Dumoulin volgt tijdens de hoogtestages in Tenerife en La Plagne en de Giro. ,,En we volgen de ploeg, in totaal zo’n 125 man sterk. Van ploegarts, tot mecanicien, van persoonlijk trainer tot de voedingsdeskundige.”

Het is één uit de forse reeks programma’s van Powned dit jaar op televisie en online. In april komt het datingprogramma Veemarkt op de buis en oneline. Daarin gaan Vera Verzijl en Charlotte Pieters op zoek naar de liefde van hun leven en leggen daarmee de huidige datingindustrie bloot. Een maand later, in mei, staat Wat een bevalling gepland, een onlineprogramma waarin PowNed-verslaggeefster Nadia Poeschmann negen maanden wordt gevolgd tijdens haar zwangerschap. In augustus biedt de serie #OMG een inkijkje in het leven van drie christelijke homoseksuele mannen. Naast hun geloof hebben ze nog een andere gemene deler: alle drie geloven ze namelijk dat ze ziek zijn en doen zij er alles aan om te genezen.

Prankshow

In het najaar komt PowNed onder andere met een programma over onrecht waarin jonge mensen aan het woord komen die door politie en justitie in de steek gelaten zijn. Daarnaast is er een humoristisch tv-programma (NPO 3) naar het idee van de Engelse serie I’m Spazticus, een prankshow waarin gehandicapten grappen uithalen met valide mensen.