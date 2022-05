PowNed wilde VI-trio: ‘Ze zijn nog steeds welkom’

,,Ik ben een Feyenoord-fan, zat naar de halve finale van de Conference League te kijken, maar betrapte mezelf erop dat ik ook schakelde naar Vandaag Inside. Wat gebeurde er hier?", diept Weesie de dagen op rond de zogeheten kaarsenrel. Het was ten tijde dat het einde van het programma in zicht was. ,,Maar ik vond dat er voor zo’n geluid ook een podium moest zijn. Ik belde met de NPO en kreeg groen licht om te gaan praten. Na het gesprek bij John Derksen heb ik met Wilfred Genee gesproken. Ze hadden er wel oren naar. Ook daarna heb ik de NPO ingelicht en zagen ze mogelijkheden.”



Uiteindelijk bleven de drie bij Talpa dat ze aan hun contract hield van anderhalf jaar. ,,Maar ze zijn nog steeds van harte welkom bij PowNed. Mocht het spaak lopen of over anderhalf jaar, dan kunnen we altijd praten. Ik kan hun echter alleen het salaris bieden volgens de Wet Normering Topinkomens.”