Precies 15 jaar geleden keken we vanavond massaal naar de Idolsfinale

jim vs. jamaiWeet jij nog waar jij was? Op zaterdagavond 8 maart 2003? Grote kans dat je voor de buis zat. Die avond werd namelijk de állereerste Nederlandse finale van de talentenjacht Idols uitgezonden. Nu dus precies 15 jaar geleden.

Meer dan 5,5 miljoen mensen keken naar de finalestrijd tussen Jim Bakkum en Jamai Loman, gepresenteerd door Reinout Oerlemans en Tooske Ragas. Anderhalf decennia later zijn de kandidaten van toen bekende Nederlanders.

Jim Bakkum - de verliezende finalist - weet van die bewuste (en voor hem levensbepalende avond) niet alles meer, vertelt hij: ,,Het ging allemaal heel snel en omdat je zo jong bent, besef je niet alles. Je doet eigenlijk maar gewoon alles.''

Sindsdien is er een hoop gebeurd met Jim en Jamai, toen respectievelijk slechts 15 en 17 jaar oud. Jim werkt onder meer als acteur en musicalster en Jamai scoorde na zijn winst een nummer 1-hit met Step Right Up. Het werd de best verkochte single van 2003. In de jaren na Idols stortte hij zich vooral op musical , theater en tv-werk, maar deze maand komt hij met een nieuw album.

Volledig scherm Jamai en Jim worden bedolven onder media-aandacht. © anp

Impact

De zege van Jamai betekende zijn doorbraak, maar het verlies van Jim betekende ook zíjn doorbraak. Beide jongens zijn Bekende Nederlanders, ze verschijnen regelmatig op televisie en worden massaal gevolgd op sociale media. De talentenjacht heeft hen overduidelijk geen windeieren gelegd. Dat de finale van Idols zo'n enorme impact zou hebben, dat besefte Jim pas toen hij op de finaledag achterin de auto onderweg was naar de studio in Hilversum. ,,We zagen allemaal posters voor de ramen hangen. We wisten wel dat het leefde maar omdat het de eerste keer in Nederland was dat zoiets gebeurde was er geen vergelijkingsmateriaal. Ik dacht: 'het zal wel zo horen'. Alles ging zo snel. Je had niet eens tijd om na te denken wat voor impact het zou hebben. Ik leefde IN die impact. Dat betekende ook dat ik in die periode enorm werd geleefd.''

Na afloop van de finale was de impact van de winst ook goed te zien aan de media-aandacht die er was voor de twee winnaars. ,,De dag erna sliepen we met het gezin bij mijn tante en oom. We doken een soort van onder. Bij ons huis was het een komen en gaan van journalisten'', blikt Bakkum terug.

De enorme kijkcijfers van Idols 1 zijn in latere versies van de talentenjacht nooit meer geëvenaard. Tijdens de finale van seizoen 1 waren er talloze kroegen, café's en buurtcentra waar mensen samen naar de finale keken. In het hele land hingen fans posters van hun favoriete kandidaat voor de ramen. Bussen met daarop een levensgrote afbeelding van Jim of Jamai reden ter promotie door het hele land. Radiozenders draaide massaal nummers van de kandidaten en in serieuze en minder serieuze talkshows werd gediscussieerd over wie er moest winnen. Op de maandag na de winst stonden de twee jongens op de voorpagina's van de kranten.

Het zal de laatste keer zijn geweest. In januari dit jaar liet Jamai op de radio weten dat er geen nieuw seizoen van Idols meer komt. De laatste versie, die in februari 2017 van start ging, trok veel minder kijkers dan gehoopt. In totaal zijn in Nederland zeven seizoenen van Idols uitgezonden.

Volledig scherm Jim en Jamai tijdens een van de live-uitzendingen van Idols in 2003. © Paul Bergen