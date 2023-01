Prem Radhakishun wint prijs voor beste nachtprogramma op de radio

,,We zochten radio die een arm om je heen slaat als je ‘s nachts niet kunt, of niet wilt slapen. Ook waren er punten te behalen voor programma’s die informeerden of amuseerden, of opvielen door creativiteit of positiviteit”, zegt de jury.

,,We hoorden veel talent, veel inzet en veel plezier in het maken van radio in het donker. En complimenten voor iedere radiomaker die zijn wekker zet om er te zijn voor luisteraars die ook de wekker moeten zetten, of een lange nacht doorwaken. We hadden graag meer programma’s in een volgspotje gezet, zodat de bazen, de managers en de talentscouts even op deze makers gewezen werden. Maar er is maar één Nachtwacht Award, en die gaat dit jaar naar Zwarte Prietpraat.”

De Nachtwacht Award, een initiatief van vakmediaplatform Spreekbuis.nl, wordt sinds 2019 uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs, die is vernoemd naar het gelijknamige Tros-nachtprogramma, naar Onze man in Deventer van Özcan Akyol.

