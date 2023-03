Premier Rutte heeft zin in Vandaag Inside: ‘Ik ga eens vragen wat er mis is gegaan’

Recensie Daisy Jones & The Six is een slap aftreksel van de echte Fleetwood Mac

De makers van Daisy Jones & The Six doen er niet geheimzinnig over. De tiendelige dramaserie vol intriges binnen een rockband is overduidelijk geïnspireerd op het lief en vooral leed binnen Fleetwood Mac, de legendarische Brits-Amerikaanse hitmachine verantwoordelijk voor klassiekers als Go your own way en You make loving fun.