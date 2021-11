Première Huisvrouwen bestaan niet op laatste moment afgelast, ook alle andere 37 shows gecanceld

De show zou vanavond in première gaan. De afgelasting is een hard gelag, vertelt producent Rick Engelkes. ,,Wat moet dat moet‘’, verzucht hij. ,,Maar de manier waarop... We zijn weer helemaal terug bij af.‘’

Maanden aan voorbereidingen zijn misschien voor niets geweest. Dat is zuur voor hoofdrolspeelsters Anouk Maas, Rian Gerritsen en Lieneke Le Roux, maar ook voor iedereen die achter de schermen in een race tegen de klok heeft gewerkt aan de totstandkoming van een productie die in schouwburg Het Park in Hoorn feestelijk uit de startblokken moest schieten. Met aansluitend vanzelfsprekend een tournee waaraan tientallen medewerkers maandenlang werk zouden hebben.

Het humeur van Engelkes gaat er niet op vooruit als hij daaraan wordt herinnerd. ,,Te meer‘’, zegt hij, ,,omdat ik niet denk dat we over een paar weken alsnog het toneel op kunnen. Ik heb nu allemaal speelplannen voor mijn neus. Alles omboeken? Dat is onbegonnen werk. Al was het maar omdat er nog een stuwmeer is van uitgestelde voorstellingen van vorig seizoen, van de vorige lockdown. En als we al straks mogen spelen met een anderhalve meter afstandsregel, dan is dat voor een verhoudingsgewijs dure voorstelling als deze geen optie. Het enige waarop ik nu kan hopen is triest genoeg opnieuw een stevig steunpakket van de overheid.”