Première nieuwe film Casanova's met Jim Bakkum en Lieke van Lexmond afgelast

De film, met Jim Bakkum en Lieke van Lexmond in de hoofdrol, is vanaf 5 oktober tijdens Ladies Night te zien in de bioscoop. Voor het publiek verandert er niets, maar de feestelijke première is dus afgelast. Dat is ‘omdat ze vinden dat het in het huidige klimaat ongepast is om een bijeenkomst van dit formaat te organiseren en genodigden niet willen laten reizen’, luidt een verklaring.



In de film gaat journalist Bas, gespeeld door Jim Bakkum, undercover om een mysterieuze datingcoach te ontmaskeren. Op 8 oktober is de film in ruim 120 bioscopen te zien.